У Луцьку зафіксували перевищення у повітрі небезпечної речовини

У Луцьку зафіксували перевищення у повітрі небезпечної речовини
В обласному центрі Волині зафіксували перевищення рівня забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вночі 30 грудня на стаціонарному пості спостежень на вулиці Рівненській у Луцьку фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.

Зокрема, фіксували перевищення: в 1.4 рази фенолу.

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Теги: Волинь, Луцьк, забруднення повітря
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