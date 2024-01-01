У Луцьку зафіксували перевищення у повітрі небезпечної речовини





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вночі 30 грудня на стаціонарному пості спостежень на вулиці Рівненській у Луцьку фіксувалися перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров'я речовин у повітрі м. Луцька.



Зокрема, фіксували перевищення: в 1.4 рази фенолу.

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