На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Кушнерик





Про втрату ще одного Героя повідомив селищний голова Олег Кух.



"28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув головний сержант Кушнерик Володимир Миколайович, 1975 року народження, житель села Люб’язь", - йдеться у дописі Олег Куха.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя.

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