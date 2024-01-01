На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Кушнерик

На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Кушнерик
Безжальна війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині. Сумна звістка прийшла у Любешівську громаду.

Про втрату ще одного Героя повідомив селищний голова Олег Кух.

"28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув головний сержант Кушнерик Володимир Миколайович, 1975 року народження, житель села Люб’язь", - йдеться у дописі Олег Куха.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Люб'язь, Любешів, війна, втрата, загибель, смерть, Володимир Кушнерик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Кушнерик
Сьогодні, 22:38
У Львові перепоховали дисидента, упівця з Волині Данила Шумука. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський
Сьогодні, 21:16
У Луцьку затримали водія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський
Сьогодні, 21:16
Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов Біля Роботиного загинув воїн з Волині Вадим Слєпцов
27 грудень, 21:16
На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Микола Зуб
22 листопад, 20:35
На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик На війні загинув воїн з Волині Валерій Михалик
10 вересень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Кушнерик
Сьогодні, 22:38
 0
У Львові перепоховали дисидента, упівця з Волині Данила Шумука. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
Під час артобстрілу на Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Крижановський
Сьогодні, 21:16
 0
У Луцьку затримали водія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8