На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Кушнерик
Сьогодні, 22:38
Безжальна війна забрала життя ще одного військовослужбовця з Волині. Сумна звістка прийшла у Любешівську громаду.
Про втрату ще одного Героя повідомив селищний голова Олег Кух.
"28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув головний сержант Кушнерик Володимир Миколайович, 1975 року народження, житель села Люб’язь", - йдеться у дописі Олег Куха.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя.
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Про втрату ще одного Героя повідомив селищний голова Олег Кух.
"28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув головний сержант Кушнерик Володимир Миколайович, 1975 року народження, житель села Люб’язь", - йдеться у дописі Олег Куха.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Героя.
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