На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО

На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
Військовослужбовців з Камінь-Каширської громади посмертно нагородили орденом "За мужність".

Про це повідомили у Камінь-Каширському РТЦК та СП.

Відповідно до указу Президента України, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено:
майстра-сержанта Назарчука Сергія Дорофійовича (с. Видерта) та солдата Лисика Миколу Васильовича (м. Камінь-Каширський).
Нагороду рідним загиблих військовослужбовців передав заступник начальника Камінь-Каширського РТЦК та СП підполковник Костянтин Борбич.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, нагорода, посмертно, війна, воїни, Герої
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