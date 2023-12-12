На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Військовослужбовців з Камінь-Каширської громади посмертно нагородили орденом "За мужність".
Про це повідомили у Камінь-Каширському РТЦК та СП.
Відповідно до указу Президента України, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено:
майстра-сержанта Назарчука Сергія Дорофійовича (с. Видерта) та солдата Лисика Миколу Васильовича (м. Камінь-Каширський).
Нагороду рідним загиблих військовослужбовців передав заступник начальника Камінь-Каширського РТЦК та СП підполковник Костянтин Борбич.
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Про це повідомили у Камінь-Каширському РТЦК та СП.
Відповідно до указу Президента України, за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагороджено:
майстра-сержанта Назарчука Сергія Дорофійовича (с. Видерта) та солдата Лисика Миколу Васильовича (м. Камінь-Каширський).
Нагороду рідним загиблих військовослужбовців передав заступник начальника Камінь-Каширського РТЦК та СП підполковник Костянтин Борбич.
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