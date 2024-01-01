В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом
Сьогодні, 03:41
Українська влада ухвалила рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз - досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", - розповів Зеленський.
За словами президента, це правильні соціальні ліфти для армії.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз - досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом", - розповів Зеленський.
За словами президента, це правильні соціальні ліфти для армії.
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