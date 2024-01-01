Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі
Сьогодні, 07:31
Релігійна громада УПЦ МП оскаржила рішення Господарського суду Волині про повернення державі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.
Це питання 30 грудня розглянули на засіданні тимчасової контрольної комісії обласної ради, - повідомляє Суспільне.
Як розповів член профільної комісії облради Андрій Бокоч, апеляцію подали до Північно-західного апеляційного господарського суду.
Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ МП
Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.
11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.
В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.
В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.
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Це питання 30 грудня розглянули на засіданні тимчасової контрольної комісії обласної ради, - повідомляє Суспільне.
Як розповів член профільної комісії облради Андрій Бокоч, апеляцію подали до Північно-західного апеляційного господарського суду.
Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ МП
Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.
11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.
В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.
В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.
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