Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі

Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі
Релігійна громада УПЦ МП оскаржила рішення Господарського суду Волині про повернення державі Свято-Успенського кафедрального собору у Володимирі.

Це питання 30 грудня розглянули на засіданні тимчасової контрольної комісії обласної ради, - повідомляє Суспільне.

Як розповів член профільної комісії облради Андрій Бокоч, апеляцію подали до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ МП
Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.

11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.

В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.

В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, УПЦ МП, суд, собор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі
Сьогодні, 07:31
За вихідні на Волині спіймали 8 п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом
Сьогодні, 03:41
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
Сьогодні, 01:15
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути Успенський собор державі Суд на Волині зобов'язав УПЦ МП повернути Успенський собор державі
12 листопад, 21:15
Представники УПЦ МП втретє проігнорували суд щодо Успенського собору у Володимирі Представники УПЦ МП втретє проігнорували суд щодо Успенського собору у Володимирі
01 жовтень, 20:38
Суд у справі про звільнення приміщення Успенського собору у Володимирі перенесли Суд у справі про звільнення приміщення Успенського собору у Володимирі перенесли
04 вересень, 08:20
Буде суд: Московський патріархат досі не звільнив приміщення Успенського собору на Волині Буде суд: Московський патріархат досі не звільнив приміщення Успенського собору на Волині
16 серпень, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громада УПЦ (МП) оскаржила рішення суду про повернення державі собору у Володимирі
Сьогодні, 07:31
 0
За вихідні на Волині спіймали 8 п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8