За вихідні на Волині спіймали 8 п'яних водіїв

За вихідні на Волині спіймали 8 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Коротко про декількох з них:

У Луцьку інспектори зупинили авто Ford, який порушив ПДР. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 1, 52 проміле. Крім того, поліцейські встановили, що керманич протягом року вже притягався до відповідальності за керування авто у стані спʼяніння, а також є позбавлений у праві керування транспортними засобами.

На проспекті Відродження під час дії комендантської години патрульні зупинили автомобіль марки ВАЗ. Спілкуючись із водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився від проходження огляду у визначеному законом порядку.

Також ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Захисників України. Водій керував автомобілем Audi в дію комендантської години. Під час спілкування патрульні помітили у 24-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 14 проміле. Також встановили, що керманич вже вдруге протягом року керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та є позбавлений у праві керування транспортними засобами.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.

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Теги: поліція, Волинь, п'яний за кермом
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