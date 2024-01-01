Працівники міськради з Волині передали РЕБ для воїна-краянина

У Горохівській міській раді відбулася передача засобу РЕБ для військовослужбовця-краянина та його побратимів.Про це йдеться у дописі на сторінці міськради.30 грудня для потреб ЗСУ передано РЕБ (радіоелектронна боротьба) військовослужбовцю Руслану Свідерському. Загальна вартість цього необхідного пристрою склала понад 70 тисяч гривень. Придбали його за кошти працівників Горохівської міської ради.Важливо, що такі речі дають змогу нашим захисникам ефективно виконувати бойові завдання. Кожна гривня, кожен жест підтримки вагомі для наших захисників. Тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо здолати ворога і відновити мир на рідній землі