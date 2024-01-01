Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків





Про це Микола Нога.



"Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки і втрати уточнюються!" - йдеться в повідомленні.



Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.



"Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - наголосив голова Шосткинської громади.



Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади на Сумщині та продовжує обстріли.Про це повідомив голова Шосткинської громади"Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки і втрати уточнюються!" - йдеться в повідомленні.Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях."Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - наголосив голова Шосткинської громади.Нагадаємо, що: уламки впали в Дарницькому районі.

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