Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків

Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків
Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади на Сумщині та продовжує обстріли.

Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.

"Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки і втрати уточнюються!" - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

"Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - наголосив голова Шосткинської громади.

Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі.


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Теги: Росія, війна
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