Росія завдала удару по Сумщині: пошкоджені 12 багатоповерхових будинків
Сьогодні, 09:19
Сьогодні, 31 грудня, ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади на Сумщині та продовжує обстріли.
Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.
"Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки і втрати уточнюються!" - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
"Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - наголосив голова Шосткинської громади.
Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі.
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Про це повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.
"Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери. Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки і втрати уточнюються!" - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
"Школи садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", - наголосив голова Шосткинської громади.
Нагадаємо, що росія атакувала Київ ракетами: уламки впали в Дарницькому районі.
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