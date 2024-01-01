Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Сьогодні, 09:25
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень.
Про це повідомляють на офіційному каналі Боратинської громади в телеграм.
За листопад та грудень цього року на потреби війська закупили та передали:
▪️ 80 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 5 696 000 грн.
▪️ 35 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 5 299 900 грн.
▪️ 5 квадрокоптерів Autel Evo Max 4T загальною вартістю 1 257 000 грн.
▪️ 35 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 655 000 грн.
▪️ 500 БПЛа FPV-типу загальною вартістю 5 871 000 грн.
▪️ 70 систем Starlink загальною вартістю 1 399 600 грн.
▪️ Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 грн.
Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.
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Про це повідомляють на офіційному каналі Боратинської громади в телеграм.
За листопад та грудень цього року на потреби війська закупили та передали:
▪️ 80 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 5 696 000 грн.
▪️ 35 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 5 299 900 грн.
▪️ 5 квадрокоптерів Autel Evo Max 4T загальною вартістю 1 257 000 грн.
▪️ 35 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 655 000 грн.
▪️ 500 БПЛа FPV-типу загальною вартістю 5 871 000 грн.
▪️ 70 систем Starlink загальною вартістю 1 399 600 грн.
▪️ Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 грн.
Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.
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