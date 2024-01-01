Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень





Про це повідомляють на офіційному каналі Боратинської громади в телеграм.



За листопад та грудень цього року на потреби війська закупили та передали:

▪️ ⁠80 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 5 696 000 грн.

▪️ ⁠35 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 5 299 900 грн.

▪️ ⁠5 квадрокоптерів Autel Evo Max 4T загальною вартістю 1 257 000 грн.

▪️⁠ 35 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 655 000 грн.

▪️ 500 ⁠БПЛа FPV-типу загальною вартістю 5 871 000 грн.

▪️ ⁠70 систем Starlink загальною вартістю 1 399 600 грн.

▪️ ⁠Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 грн.



Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень.Про це повідомляють на офіційному каналі Боратинської громади в телеграм.▪️ ⁠80 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 5 696 000 грн.▪️ ⁠35 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 5 299 900 грн.▪️ ⁠5 квадрокоптерів Autel Evo Max 4T загальною вартістю 1 257 000 грн.▪️⁠ 35 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 655 000 грн.▪️ 500 ⁠БПЛа FPV-типу загальною вартістю 5 871 000 грн.▪️ ⁠70 систем Starlink загальною вартістю 1 399 600 грн.▪️ ⁠Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 грн.Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень

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