Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень

Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ технічні засоби на понад 21 мільйон гривень.

Про це повідомляють на офіційному каналі Боратинської громади в телеграм.

За листопад та грудень цього року на потреби війська закупили та передали:
▪️ ⁠80 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 5 696 000 грн.
▪️ ⁠35 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 5 299 900 грн.
▪️ ⁠5 квадрокоптерів Autel Evo Max 4T загальною вартістю 1 257 000 грн.
▪️⁠ 35 зарядних станцій Ecoflow загальною вартістю 1 655 000 грн.
▪️ 500 ⁠БПЛа FPV-типу загальною вартістю 5 871 000 грн.
▪️ ⁠70 систем Starlink загальною вартістю 1 399 600 грн.
▪️ ⁠Комплектуючі до безпілотних літальних апаратів на суму 300 000 грн.

Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.

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