50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік

У вівторок, 24 грудня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради, на якому ухвалили бюджет територіальної громади на 2025 рік.Про це повідомили на сайті сільської ради.Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади.Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека.Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.Ця сума не є остаточною і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.