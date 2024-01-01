50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік

50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік
У вівторок, 24 грудня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради, на якому ухвалили бюджет територіальної громади на 2025 рік.

Про це повідомили на сайті сільської ради.

Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади.

Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека.

Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.

Ця сума не є остаточною і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.

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