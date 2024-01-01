50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік
Сьогодні, 15:30
У вівторок, 24 грудня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради, на якому ухвалили бюджет територіальної громади на 2025 рік.
Про це повідомили на сайті сільської ради.
Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади.
Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека.
Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.
Ця сума не є остаточною і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті сільської ради.
Бюджет запланували з урахуванням реалій воєнного стану, аби забезпечити безперебійне функціонування усіх важливих сфер життя громади.
Серед найважливіших статей видатків – армія та безпека.
Попри те, що у наступному році з бюджету територіальної громади вилучаються кошти до державного бюджету – реверсна дотація у розмірі 87 мільйонів 524,8 тисяч гривень, на підтримку Збройних Сил України у бюджеті Боратинської громади на 2025 рік передбачено 50 мільйонів гривень.
Ця сума не є остаточною і буде змінюватися впродовж року залежно від потреб військових і їх запитів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік
Сьогодні, 15:30
У Ковелі чоловік стріляв у працівників газової служби
Сьогодні, 14:45
За добу на Волині було три пожежі
Сьогодні, 14:20