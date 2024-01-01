За добу на Волині було три пожежі

За добу на Волині було три пожежі
За останню добу на Волині через несправності пічного опалення горіли три житлові будинки.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС України у Волинській області.

У селі Прилуцьке Луцького району вогонь охопив дерев’яний будинок через несправний димохід.

У місті Горохові пожежа пошкодила частину перекриття та знищила речі через конструктивні недоліки димаря.

А у селищі Маневичі полум’я поширилося по стіні однієї з кімнат житлового будинку через несправність нагрівальної печі.

Усі пожежі ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони. потерпілих і жертв немає.

"Пічне опалення — не лише джерело тепла, але й прихована загроза, якщо ним нехтувати. Перевіряйте справність димоходів і печей, будьте уважними та обережними. Нехай ваші свята будуть безпечними", — пишуть рятувальники.


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