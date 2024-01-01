У Ковелі чоловік стріляв у працівників газової служби





Відповідне відео ширилося місцевими телеграм-каналами.



У поліції журналістам ВолиньPost повідомили, що інцидент трапився у середу, 18 грудня, у Ковелі.



55-річний місцевий житель погрожував працівникам газової служби, які прибули для планової перевірки справності мережі, фізичною розправою. На місці працювала поліція.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Мова йде про погрозу вбивством.



Досудове розслідування триває.





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