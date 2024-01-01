Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф

Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 138 050 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

З них:

- 122 260 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

- 9 318 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- 4 231 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);

- 270 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф

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