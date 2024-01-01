Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф
Сьогодні, 15:57
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 138 050 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.
Про це повідомляють у Національній поліції України.
З них:
- 122 260 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
- 9 318 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 4 231 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
- 270 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).
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Про це повідомляють у Національній поліції України.
З них:
- 122 260 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
- 9 318 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 4 231 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
- 270 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).
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