Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф





Про це повідомляють у Національній поліції України.



З них:



- 122 260 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);



- 9 318 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);



- 4 231 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);



- 270 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 138 050 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.Про це повідомляють у Національній поліції України.З них:- 122 260 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);- 9 318 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);- 4 231 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);- 270 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

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