У Різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей рф

У Різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей рф
В різдвяну ніч Сили оборони знищили 55 крилатих ракет, 4 керовані авіаційні ракети та 54 безпілотники ворога зі 184 повітряних цілей, запущених Росією.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 25 грудня російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 184 повітряних цілей противника:

- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску — Воронезька обл. РФ);

- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску — Бєлгородська обл.)

- 12 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл., Каспійське море);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

- 106 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.).

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 ворожих повітряних цілей:

- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

- 54 ударні БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження.

Повітряні сили готові до відбиття нападу і продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей рф
Сьогодні, 16:44
Під час затримання депутат Львівської облради намагався змити хабар в унітаз
Сьогодні, 16:15
Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф
Сьогодні, 15:57
50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік
Сьогодні, 15:30
У Ковелі чоловік стріляв у працівників газової служби
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалі Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалі
24 грудень, 17:10
Українські військові вирвалися з Макарівки на Донеччині, яку могли оточити з усіх боків, — DeepState Українські військові вирвалися з Макарівки на Донеччині, яку могли оточити з усіх боків, — DeepState
24 грудень, 16:11
У Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради У Бердянську підірвали автівку голови окупаційної ради
24 грудень, 14:50
Жодних законопроєктів про зниження мобілізаційного віку до 18 років у Раді немає, — депутати Жодних законопроєктів про зниження мобілізаційного віку до 18 років у Раді немає, — депутати
24 грудень, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей рф
Сьогодні, 16:44
 0
Під час затримання депутат Львівської облради намагався змити хабар в унітаз
Сьогодні, 16:15
 0
Майже 140 тисяч справ відкрила поліція через злочини, вчинені військовими рф
Сьогодні, 15:57
 0
50 мільйонів на ЗСУ: у Боратинській громаді ухвалили бюджет на 2025 рік
Сьогодні, 15:30
 0
У Ковелі чоловік стріляв у працівників газової служби
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8