Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до переговорів України з росією

Франциск у своєму різдвяному зверненні закликав до переговорів між Україною та росією, щоб припинити війну.



Про це пише Reuters, пише



Звертаючись до тисяч вірян із центрального балкона базиліки святого Петра у Ватикані, Франциск закликав до «сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів».



«Нехай звук зброї замовкне у зруйнованій війною Україні!» — заявив Папа Римський.



Він також закликав до «жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого й тривалого миру».



Нещодавно Папа Римський уперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян.



Також Франциск закликав міжнародну спільноту й далі молитися за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.



І до того він тривалий час згадував у своїх молитвах саме український народ, а також неодноразово зустрічався з українськими посадовцями. Зокрема, у жовтні Папа Франциск бачився із президентом Володимиром Зеленським, а в листопаді з ним зустрілася перша леді Олена Зеленська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Папа Римськийу своєму різдвяному зверненні закликав до переговорів між Україною та росією, щоб припинити війну.Про це пише Reuters, пише Громадське Звертаючись до тисяч вірян із центрального балкона базиліки святого Петра у Ватикані, Франциск закликав до «сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів».«Нехай звук зброї замовкне у зруйнованій війною Україні!» — заявив Папа Римський.Він також закликав до «жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого й тривалого миру».Нещодавно Папа Римський уперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян.Також Франциск закликав міжнародну спільноту й далі молитися за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.І до того він тривалий час згадував у своїх молитвах саме український народ, а також неодноразово зустрічався з українськими посадовцями. Зокрема, у жовтні Папа Франциск бачився із президентом Володимиром Зеленським, а в листопаді з ним зустрілася перша леді Олена Зеленська.

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