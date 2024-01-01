Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до переговорів України з росією

Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до переговорів України з росією
Папа Римський Франциск у своєму різдвяному зверненні закликав до переговорів між Україною та росією, щоб припинити війну.

Про це пише Reuters, пише Громадське.

Звертаючись до тисяч вірян із центрального балкона базиліки святого Петра у Ватикані, Франциск закликав до «сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів».

«Нехай звук зброї замовкне у зруйнованій війною Україні!» — заявив Папа Римський.

Він також закликав до «жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого й тривалого миру».

Нещодавно Папа Римський уперше відвідав французький острів Корсика. Там він помолився за мир, згадавши не лише українців, але й росіян.

Також Франциск закликав міжнародну спільноту й далі молитися за мир у всьому світі та припинити вогонь «на всіх фронтах» до Різдва.

І до того він тривалий час згадував у своїх молитвах саме український народ, а також неодноразово зустрічався з українськими посадовцями. Зокрема, у жовтні Папа Франциск бачився із президентом Володимиром Зеленським, а в листопаді з ним зустрілася перша леді Олена Зеленська.

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Теги: Росія, війна
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