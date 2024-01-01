Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 грудня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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