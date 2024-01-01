Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 26 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 19:14
Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до переговорів України з росією
Сьогодні, 18:40
Ще 6 зрадників, які воювали на боці ворога, отримали по 15 років тюрми
Сьогодні, 17:37
У Різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей рф
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 грудня
24 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 грудня
23 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області у понеділок, 23 грудня Погода у Луцьку та Волинській області у понеділок, 23 грудня
22 грудень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 грудня
20 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Від 30 до 60 тисяч гривень на місяць: топ найбільш оплачуваних вакансій на Волині
Сьогодні, 19:14
 0
Папа Римський у різдвяному зверненні закликав до переговорів України з росією
Сьогодні, 18:40
 0
Ще 6 зрадників, які воювали на боці ворога, отримали по 15 років тюрми
Сьогодні, 17:37
 0
У Різдвяну ніч ППО знищила 113 повітряних цілей рф
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8