Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 грудня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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