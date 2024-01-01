Волинянина оштрафували за незаконне носіння військової форми

Волинянина оштрафували за незаконне носіння військової форми
У Ратному судили чоловіка, бо вдруге за рік скоїв домашнє насилля щодо дружини, а також незаконно носив військову форму зі знаками розрізнення ЗСУ.

У матеріалах справи вказується, що вдень 7 листопада Микола Ц. під час скандалу з дружиною погрожував їй фізичною розправою та нецензурно лаяв, - пише ІА Волинські новини.

Того ж дня чоловік перебував у військовій формі із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України, а саме шевроном «Морська піхота України», не маючи на це права. Цим він вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.186-8 КУпАП (незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців).

І хоча на судове засідання чоловік не з’явився, вина його у вказаних правопорушення була підтверджена протоколами поліцейських, відеозаписом з місця події та показами дружини.

Відповідно до ч. 2 ст. 36 КУпАП, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Відтак за незаконне носіння військової форми суд оштрафував чоловіка 2550 гривень. Шеврон «Морська піхота України» у нього конфіскували.

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Теги: Волинь, Україна, війна, суд
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