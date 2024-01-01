У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО





У середу, 25 грудня, в центрі міста біля стели «Герої не вмирають» активісти не лише накрили стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць, - пише



Як розповіла волонтерка Катерина Мокренко, ідею провести таку своєрідну акцію пам’яті запропонувала інша волонтерка Надія Яворська.



«У кого що було, те й принесли з дому. У мене була військова форма та дідух. Надя привезла крісла, дружина загиблого Героя Валя Козачук зварила кутю. Хтось купив цукерки, хтось – мандарини, хтось приніс яблука. Словом, всі максимально оперативно долучилися до акції».



Протягом чотирьох годин стояв накритий стіл пам’яті. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг, куштували кутю і донатили на грілки, які зараз вкрай необхідні захисникам. Загалом вдалося зібрати майже 3,5 тисячі гривень.



«На жаль, третій рік поспіль у нас сумне українське Різдво. Ми повинні постійно пам’ятати тих, завдяки кому сьогодні маємо можливість колядувати», – наголосила Катерина Мокренко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Любомлі місцеві волонтери організували символічний різдвяний стіл і таким чином вкотре нагадали, яку ціну платять мужні воїни за кожен наш новий день.У середу, 25 грудня, в центрі міста біля стели «Герої не вмирають» активісти не лише накрили стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць, - пише ВСН. Як розповіла волонтерка, ідею провести таку своєрідну акцію пам’яті запропонувала інша волонтерка«У кого що було, те й принесли з дому. У мене була військова форма та дідух. Надя привезла крісла, дружина загиблого Героязварила кутю. Хтось купив цукерки, хтось – мандарини, хтось приніс яблука. Словом, всі максимально оперативно долучилися до акції».Протягом чотирьох годин стояв накритий стіл пам’яті. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг, куштували кутю і донатили на грілки, які зараз вкрай необхідні захисникам. Загалом вдалося зібрати майже 3,5 тисячі гривень.«На жаль, третій рік поспіль у нас сумне українське Різдво. Ми повинні постійно пам’ятати тих, завдяки кому сьогодні маємо можливість колядувати», – наголосила Катерина Мокренко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію