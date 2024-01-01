У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 21:57
В Любомлі місцеві волонтери організували символічний різдвяний стіл і таким чином вкотре нагадали, яку ціну платять мужні воїни за кожен наш новий день.
У середу, 25 грудня, в центрі міста біля стели «Герої не вмирають» активісти не лише накрили стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць, - пише ВСН.
Як розповіла волонтерка Катерина Мокренко, ідею провести таку своєрідну акцію пам’яті запропонувала інша волонтерка Надія Яворська.
«У кого що було, те й принесли з дому. У мене була військова форма та дідух. Надя привезла крісла, дружина загиблого Героя Валя Козачук зварила кутю. Хтось купив цукерки, хтось – мандарини, хтось приніс яблука. Словом, всі максимально оперативно долучилися до акції».
Протягом чотирьох годин стояв накритий стіл пам’яті. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг, куштували кутю і донатили на грілки, які зараз вкрай необхідні захисникам. Загалом вдалося зібрати майже 3,5 тисячі гривень.
«На жаль, третій рік поспіль у нас сумне українське Різдво. Ми повинні постійно пам’ятати тих, завдяки кому сьогодні маємо можливість колядувати», – наголосила Катерина Мокренко.
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У середу, 25 грудня, в центрі міста біля стели «Герої не вмирають» активісти не лише накрили стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць, - пише ВСН.
Як розповіла волонтерка Катерина Мокренко, ідею провести таку своєрідну акцію пам’яті запропонувала інша волонтерка Надія Яворська.
«У кого що було, те й принесли з дому. У мене була військова форма та дідух. Надя привезла крісла, дружина загиблого Героя Валя Козачук зварила кутю. Хтось купив цукерки, хтось – мандарини, хтось приніс яблука. Словом, всі максимально оперативно долучилися до акції».
Протягом чотирьох годин стояв накритий стіл пам’яті. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг, куштували кутю і донатили на грілки, які зараз вкрай необхідні захисникам. Загалом вдалося зібрати майже 3,5 тисячі гривень.
«На жаль, третій рік поспіль у нас сумне українське Різдво. Ми повинні постійно пам’ятати тих, завдяки кому сьогодні маємо можливість колядувати», – наголосила Катерина Мокренко.
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