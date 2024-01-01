У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО

У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
В Любомлі місцеві волонтери організували символічний різдвяний стіл і таким чином вкотре нагадали, яку ціну платять мужні воїни за кожен наш новий день.

У середу, 25 грудня, в центрі міста біля стели «Герої не вмирають» активісти не лише накрили стіл, а й зібрали гроші на грілки для захисників і захисниць, - пише ВСН.

Як розповіла волонтерка Катерина Мокренко, ідею провести таку своєрідну акцію пам’яті запропонувала інша волонтерка Надія Яворська.

«У кого що було, те й принесли з дому. У мене була військова форма та дідух. Надя привезла крісла, дружина загиблого Героя Валя Козачук зварила кутю. Хтось купив цукерки, хтось – мандарини, хтось приніс яблука. Словом, всі максимально оперативно долучилися до акції».
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО

Протягом чотирьох годин стояв накритий стіл пам’яті. Перехожі підходили, вшановували воїнів небесного війська та дякували за їхній подвиг, куштували кутю і донатили на грілки, які зараз вкрай необхідні захисникам. Загалом вдалося зібрати майже 3,5 тисячі гривень.
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО

«На жаль, третій рік поспіль у нас сумне українське Різдво. Ми повинні постійно пам’ятати тих, завдяки кому сьогодні маємо можливість колядувати», – наголосила Катерина Мокренко.
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО

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Теги: Волинь, Любомль, Різдво
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