Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 грудня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



Нагадуємо, відтепер НЕК «Укренерго» надає ПрАТ «Волиньобленерго» чіткий графік, яким визначено коли та на який час до черг та підчерг необхідно застосувати заходи обмеження.



Згідно оновленого графіку звичні 6 черг поділені на 2 підчерги кожна, а інтервали відключень у графіку - на 30 хвилинні проміжки.



Дізнатись свою чергу та підчергу можна на офіційному сайті



У інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги згідно нових правил з 16.12.2024 року.



У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер 26 грудня з 08:00 до 21:00 на територї Волинської області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Нагадуємо, відтепер НЕК «Укренерго» надає ПрАТ «Волиньобленерго» чіткий графік, яким визначено коли та на який час до черг та підчерг необхідно застосувати заходи обмеження.Згідно оновленого графіку звичні 6 черг поділені на 2 підчерги кожна, а інтервали відключень у графіку - на 30 хвилинні проміжки.Дізнатись свою чергу та підчергу можна на офіційному сайті "Волиньобленерго" , а також у Viber-боті.У інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги згідно нових правил з 16.12.2024 року.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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