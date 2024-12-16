Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 грудня
Сьогодні, 22:38
У четвер 26 грудня з 08:00 до 21:00 на територї Волинської області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Нагадуємо, відтепер НЕК «Укренерго» надає ПрАТ «Волиньобленерго» чіткий графік, яким визначено коли та на який час до черг та підчерг необхідно застосувати заходи обмеження.
Згідно оновленого графіку звичні 6 черг поділені на 2 підчерги кожна, а інтервали відключень у графіку - на 30 хвилинні проміжки.
Дізнатись свою чергу та підчергу можна на офіційному сайті "Волиньобленерго", а також у Viber-боті.
У інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги згідно нових правил з 16.12.2024 року.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Нагадуємо, відтепер НЕК «Укренерго» надає ПрАТ «Волиньобленерго» чіткий графік, яким визначено коли та на який час до черг та підчерг необхідно застосувати заходи обмеження.
Згідно оновленого графіку звичні 6 черг поділені на 2 підчерги кожна, а інтервали відключень у графіку - на 30 хвилинні проміжки.
Дізнатись свою чергу та підчергу можна на офіційному сайті "Волиньобленерго", а також у Viber-боті.
У інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги згідно нових правил з 16.12.2024 року.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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