26 грудня на Волині: гортаючи календар

26 грудня на Волині: гортаючи календар
26 грудня народилася радіоведуча Вікторія Жуковська (на фото).

Також день народження святкують головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Наталія Момчева, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»
25 грудень, 23:19
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 грудня
25 грудень, 22:38
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
25 грудень, 21:57
На Волині з поліцією шукали загублених колядників
25 грудень, 21:16
Схожі новини
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 00:00
21 грудня на Волині: гортаючи календар 21 грудня на Волині: гортаючи календар
21 грудень, 00:00
25 червня на Волині: гортаючи календар 25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червень, 00:00
21 червня на Волині: гортаючи календар 21 червня на Волині: гортаючи календар
21 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»
25 грудень, 23:19
 0
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 грудня
25 грудень, 22:38
 0
У місті на Волині накрили символічний різдвяний стіл для загиблих Героїв. ФОТО
25 грудень, 21:57
 0
На Волині з поліцією шукали загублених колядників
25 грудень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8