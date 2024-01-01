У Франції закінчилася підготовка українських авіаторів для винищувачів Mirage

У Франції закінчилася підготовка українських авіаторів для винищувачів Mirage
У Франції завершилася підготовка українських пілотів і наземного персоналу для винищувачів Dassault Mirage 2000−5F. Навчання тривало пів року.

Про це повідомляє French Aid to Ukraine в соціальній мережі X, - пише NV.

«Після шести місяців навчання українських пілотів і механіків на Mirage 2000−5F підготовка завершилася», — йдеться в повідомленні.

У листопаді 2024 року посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр підтвердив, що на початку 2025 року французькі винищувачі Dassault Mirage 2000−5F буде поставлено в Україну.

12 листопада депутат французького парламенту Франк Джилетті заявив, що Франція передасть Україні шість винищувачів моделі Mirage 2000−5F із повним пакетом підтримки.

Французькі літаки Mirage 2000 для України — що відомо
6 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage і навчить пілотів у Франції.

Пізніше газета Le Monde писала, що повітряно-космічні сили Франції зобов’язалися за два роки навчити 26 українських військових льотчиків.

8 жовтня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що країна поставить Україні західні винищувачі Mirage 2000 до березня 2025 року. За даними видання Avionslegendaires, влада Франції передасть Україні до 20 винищувачів Mirage 2000−5F у рамках військової допомоги.

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Теги: війна, Франція, авіація, підготовка, допомога, Україна
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