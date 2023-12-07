Волинські медики врятували життя жінці з інфарктом





Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.



Проведено ургентну коронаронарографію, на якій було виявлено ураження двох великих судин серця. Виконано стентування коронарних артерій, завдяки чому відновилося кровопостачання серця.



Після операції стан пацієнтки значно покращився, повністю перестали турбувати біль в області серця та задишка.



За допомогою ангіографічної системи оперативне втручання проводиться через пункцію артерії руки, що покращує відновлення пацієнта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У КНП «Нововолинська ЦМЛ» врятували життя жінки з інфарктом міокарду. 67-річна пані Надія була госпіталізована в край важкому стані.Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.Проведено ургентну коронаронарографію, на якій було виявлено ураження двох великих судин серця. Виконано стентування коронарних артерій, завдяки чому відновилося кровопостачання серця.Після операції стан пацієнтки значно покращився, повністю перестали турбувати біль в області серця та задишка.За допомогою ангіографічної системи оперативне втручання проводиться через пункцію артерії руки, що покращує відновлення пацієнта.

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