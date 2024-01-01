Волинянин «замінував» АЗС, де працює його ексдружина





Це сталося в березні 2024 року на одній із автозаправних станцій міста, йдеться у вироку. Після затримання чоловік 2 місяців був під домашнім арештом, - пише



У суді обвинувачений в усьому зізнався і розповів, що вирішив повідомити у поліцію про "замінування" автозаправки через суперечку із колишньою дружиною, яка там працює. У вчиненому чоловік розкаявся і просив призначити йому покарання не пов'язане із реальним позбавленням волі.



Під час ухвалення рішення суд врахував щире каяття молодшого сержанта і те, що він захищав Україну під час АТО та від початку повномасштабної війни, мав поранення і був нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України".



Зрештою, обвинуваченому присудили 2 роки позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на півтора року. На період проходження військової служби пробаційний нагляд за військовослужбовцем здійснюватиме командир частини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську молодшого сержанта визнали винним у порушенні громадської безпеки і в умисному завідомо неправдивому повідомленні про "замінування".Це сталося в березні 2024 року на одній із автозаправних станцій міста, йдеться у вироку. Після затримання чоловік 2 місяців був під домашнім арештом, - пише Суспільне. У суді обвинувачений в усьому зізнався і розповів, що вирішив повідомити у поліцію про "замінування" автозаправки через суперечку із колишньою дружиною, яка там працює. У вчиненому чоловік розкаявся і просив призначити йому покарання не пов'язане із реальним позбавленням волі.Під час ухвалення рішення суд врахував щире каяття молодшого сержанта і те, що він захищав Україну під час АТО та від початку повномасштабної війни, мав поранення і був нагороджений медаллю "За жертовність і любов до України".Зрештою, обвинуваченому присудили 2 роки позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на півтора року. На період проходження військової служби пробаційний нагляд за військовослужбовцем здійснюватиме командир частини.

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