Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»

Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»
Кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою».

Ці листи не мають жодного відношення до «Нової пошти», - повідомляє поштовий оператор.

Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг.

Памʼятайте про правила кібербезпеки:
- Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.
- Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
- Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій.

Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
- Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.
- Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть.
Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.
Будьте уважні й дотримуйтесь рекомендацій.
UPD:
Кібербезпека компанії проаналізувала активність із фішинговою розсилкою.
Усім користувачам, які намагалися відкрити вкладення у цих листах, рекомендують наступне:
 1. Встановіть антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконайте повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.
2. Повністю перевстановіть операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.

Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам.

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Теги: Нова пошта, Україна, шахраї, повідомлення, борг
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