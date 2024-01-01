Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»

Кіберзлочинці розіслали українцям фейкові повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою».Ці листи не мають жодного відношення до «Нової пошти», - повідомляє поштовий оператор.Зловмисники використовують довіру до відомих брендів і маніпулюють чутливою інформацією — у цьому випадку заявляють про борг.- Перевіряйте адресу відправника. Оригінальні листи від «Нової пошти» приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни в написанні.- Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.- Якщо ви відкрили лист або вкладення — негайно змініть паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій.- Увімкніть двофакторну аутентифікацію для вашої електронної пошти, щоб захистити акаунт від несанкціонованого доступу.- Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть.Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.Підрозділ кібербезпеки компанії вже працює над блокуванням мережі серверів, з яких відбуваються розсилки.Будьте уважні й дотримуйтесь рекомендацій.UPD:Кібербезпека компанії проаналізувала активність із фішинговою розсилкою.1. Встановіть антивірусну програму (з актуальною базою даних) і виконайте повну перевірку вашого пристрою на наявність шкідливого програмного забезпечення.2. Повністю перевстановіть операційну систему для усунення потенційно прихованих загроз, якщо під час перевірки було виявлено шкідливе ПЗ або є підозри на компрометацію системи.Ці дії є необхідними для захисту ваших даних і запобігання подальшим ризикам.