Волинські рятувальники розігрують календарі
Сьогодні, 07:32
Волинські рятувальники розігрують календарі на новий 2025 рік.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
"У фотопроєкті для календаря 2025 року ми поєднали героїв без зброї, історичну спадщину та природні перлини Волині. На сторінках — співробітники #ДСНС_Волині серед місць, де вони живуть і працюють. Це більше, ніж фото. Це пам’ять, заклик берегти красу нашого краю і підтримувати тих, хто нас захищає", - йдеться на сторінці ДСНСників.
Як отримати календар?
1. Підпишись на нашу сторінку Головне управління ДСНС України у Волинській області у Facebook.
2. Лайкни та пошир цей пост, щоб ми знали, що ти з нами.
3. Познач у коментарях двох друзів, які люблять подарунки так само, як і ти.
Переможця оберуть рандомно після 7 січня 2025 року (день завершення)! Також волинські рятувальники закликають не забувати підтримувати Сили безпеки і оборони України!
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
"У фотопроєкті для календаря 2025 року ми поєднали героїв без зброї, історичну спадщину та природні перлини Волині. На сторінках — співробітники #ДСНС_Волині серед місць, де вони живуть і працюють. Це більше, ніж фото. Це пам’ять, заклик берегти красу нашого краю і підтримувати тих, хто нас захищає", - йдеться на сторінці ДСНСників.
Як отримати календар?
1. Підпишись на нашу сторінку Головне управління ДСНС України у Волинській області у Facebook.
2. Лайкни та пошир цей пост, щоб ми знали, що ти з нами.
3. Познач у коментарях двох друзів, які люблять подарунки так само, як і ти.
Переможця оберуть рандомно після 7 січня 2025 року (день завершення)! Також волинські рятувальники закликають не забувати підтримувати Сили безпеки і оборони України!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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