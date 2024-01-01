Волинські рятувальники розігрують календарі на новий 2025 рік.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області."У фотопроєкті для календаря 2025 року ми поєднали героїв без зброї, історичну спадщину та природні перлини Волині. На сторінках — співробітники #ДСНС_Волині серед місць, де вони живуть і працюють. Це більше, ніж фото. Це пам’ять, заклик берегти красу нашого краю і підтримувати тих, хто нас захищає", - йдеться на сторінці ДСНСників.1. Підпишись на нашу сторінку Головне управління ДСНС України у Волинській області у Facebook.2. Лайкни та пошир цей пост, щоб ми знали, що ти з нами.3. Познач у коментарях двох друзів, які люблять подарунки так само, як і ти.Переможця оберуть рандомно після 7 січня 2025 року (день завершення)! Також волинські рятувальники закликають не забувати підтримувати Сили безпеки і оборони України!