Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 26 грудня

Розпочалась тисяча тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень."Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, проводять дії, спрямовані на припинення ворожих наступальних дій", – йдеться у повідомленні Генштабу.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням 73 ракет, а також 17 авіаударів, скинувши 35 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 181 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2105 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Надія, Зелений Гай, Покровськ, Котлине, Бурлацьке, Времівка, Запорізьке, Зелене Поле, Березове.На Харківському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу.На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки.На Сіверському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районі Білогорівки.На Краматорському напрямку окупанти 11 разів атакували у районнах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі позиції сил оборони зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.На Гуляйпільському напрямку в районі населеного пункту Білогір’я ворог один раз намагався прорвати нашу оборону.На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка.Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники здійснили 440 обстрілів на напрямку. Українські захисники відбили 26 штурмових дій загарбників, одне боєзіткнення ще не завершене.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1540 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 крилатих ракет, 63 автомобілі окупантів.