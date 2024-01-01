На Волині авто злетіло у кювет

Рятувальники Володимирського району ліквідували наслідки ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора, 25 грудня, о 20:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Березовичі та Губин Володимирського району трапилася ДТП.На місце події скеровано черговий підрозділ 15 ДПРЧ селища Локачі.По прибуттю надзвичайників автомобіль знаходився перекинутий у кюветі.На момент аварії в автомобілі перебувало двоє людей.Жінка вибралась з автівки самостійно, чоловік знаходився поблизу транспорту та потребував медичної допомоги.Рятувальники разом з медиками за допомогою ношей транспортували чоловіка до автомобіля 103, його госпіталізовано до лікарні.Також фахівці ДСНС ліквідували наслідки ДТП – запобігли загоранню транспорту, перевернули його та відтягнули на безпечну ділянку дороги.