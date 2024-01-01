На Волині авто злетіло у кювет

На Волині авто злетіло у кювет
Рятувальники Володимирського району ліквідували наслідки ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 25 грудня, о 20:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Березовичі та Губин Володимирського району трапилася ДТП.

На місце події скеровано черговий підрозділ 15 ДПРЧ селища Локачі.
По прибуттю надзвичайників автомобіль знаходився перекинутий у кюветі.

На момент аварії в автомобілі перебувало двоє людей.

Жінка вибралась з автівки самостійно, чоловік знаходився поблизу транспорту та потребував медичної допомоги.

Рятувальники разом з медиками за допомогою ношей транспортували чоловіка до автомобіля 103, його госпіталізовано до лікарні.

Також фахівці ДСНС ліквідували наслідки ДТП – запобігли загоранню транспорту, перевернули його та відтягнули на безпечну ділянку дороги.
На Волині авто злетіло у кювет
На Волині авто злетіло у кювет

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Теги: Волинь, ДТП
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