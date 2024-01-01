На Волині авто злетіло у кювет
Сьогодні, 09:41
Рятувальники Володимирського району ліквідували наслідки ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 25 грудня, о 20:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Березовичі та Губин Володимирського району трапилася ДТП.
На місце події скеровано черговий підрозділ 15 ДПРЧ селища Локачі.
По прибуттю надзвичайників автомобіль знаходився перекинутий у кюветі.
На момент аварії в автомобілі перебувало двоє людей.
Жінка вибралась з автівки самостійно, чоловік знаходився поблизу транспорту та потребував медичної допомоги.
Рятувальники разом з медиками за допомогою ношей транспортували чоловіка до автомобіля 103, його госпіталізовано до лікарні.
Також фахівці ДСНС ліквідували наслідки ДТП – запобігли загоранню транспорту, перевернули його та відтягнули на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 25 грудня, о 20:10 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що між селами Березовичі та Губин Володимирського району трапилася ДТП.
На місце події скеровано черговий підрозділ 15 ДПРЧ селища Локачі.
По прибуттю надзвичайників автомобіль знаходився перекинутий у кюветі.
На момент аварії в автомобілі перебувало двоє людей.
Жінка вибралась з автівки самостійно, чоловік знаходився поблизу транспорту та потребував медичної допомоги.
Рятувальники разом з медиками за допомогою ношей транспортували чоловіка до автомобіля 103, його госпіталізовано до лікарні.
Також фахівці ДСНС ліквідували наслідки ДТП – запобігли загоранню транспорту, перевернули його та відтягнули на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині авто злетіло у кювет
Сьогодні, 09:41
Зміцнення імунітету з вітамінами Orthomol Immun
Сьогодні, 09:23