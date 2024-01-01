Зміцнення імунітету з вітамінами Orthomol Immun

Зміцнення імунітету з вітамінами Orthomol Immun
Імунітет є сукупністю захисних механізмів для боротьби організму з інфекціями, токсинами, алергенами тощо. Імунна система може послабитись внаслідок різних негативних впливів. Це зовнішні фактори, авітаміноз, нездоровий спосіб життя. Хронічні захворювання створюють навантаження на захисну систему і теж послаблюють імунітет. Тому існують засоби для покращення та зміцнення захисних сил організму.

Компанія Orthomol розробила вітамінні комплекси на основі ортомолекулярної медицини. Створено окремі лінійки різного призначення — для пацієнтів будь-якого віку, статі, та спрямовані на загальне оздоровлення або нормалізацію конкретних функцій організму. Придбати вітамінні комплекси можна на сайті https://apteka911.ua/ua/shop/brands/orthomol інформаційного порталу «Аптека 9-1-1». Німецький бренд гарантує високу якість вітамінів, їхню безпеку та ефективність. Збалансований склад та природні компоненти допоможуть у профілактиці багатьох хвороб та покращують здоров’я.

Кому рекомендоване приймання вітамінних комплексів


Продукти Orthomol призначені для різних категорій пацієнтів:

  • для жінок у період клімаксу;

  • підтримка здоров’я передміхурової залози у чоловіків;

  • нормалізація функцій різних систем — серцево-судинної, кісткової, органів зору, імунітету;

  • профілактика остеопорозу;

  • нормалізація психологічного стану, зменшення наслідків стресу;
    при порушеннях сну;

  • для професійних спортсменів та людей, що ведуть активний спосіб життя;

  • сприятливий перебіг вагітності;

  • покращення стану репродуктивної системи та підготування до зачаття.

    • Особливий комплекс вітамінів, мінералів та мікроелементів розроблено для дітей та підлітків. Організм у період росту потребує підтримки. Доданий до повноцінного раціону вітамінний комплекс стабілізує емоційний стан підлітків, стане профілактикою інфекційних хвороб, активізує розумову діяльність та покращить когнітивні здібності.

    Orthomol Immun: комплекс для імунітету


    Orthomol Immun містить у складі важливі компоненти — вітаміни, мінерали макро- та мікроелементи у збалансованій формулі. Комплекс рекомендований при наступних станах:

  • часті застуди;

  • постійні нездужання;

  • відновлення після хвороб або хірургічних втручань;

  • стани стресів та депресія;

  • зниження працездатності, пам’яті, мозкової активності;

  • безсоння;

  • хронічна втома.

    • Препарат надійно захищає організм від зовнішніх впливів, активізує та зміцнює імунітет, а також допомагає зберегти здоров’я.


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    Теги: вітаміни, реклама
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