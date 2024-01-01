Зміцнення імунітету з вітамінами Orthomol Immun





Компанія Orthomol розробила вітамінні комплекси на основі ортомолекулярної медицини. Створено окремі лінійки різного призначення — для пацієнтів будь-якого віку, статі, та спрямовані на загальне оздоровлення або нормалізацію конкретних функцій організму. Придбати вітамінні комплекси можна на сайті



Кому рекомендоване приймання вітамінних комплексів

Продукти Orthomol призначені для різних категорій пацієнтів:



для жінок у період клімаксу;

підтримка здоров’я передміхурової залози у чоловіків;

нормалізація функцій різних систем — серцево-судинної, кісткової, органів зору, імунітету;

профілактика остеопорозу;

нормалізація психологічного стану, зменшення наслідків стресу;

при порушеннях сну;

для професійних спортсменів та людей, що ведуть активний спосіб життя;

сприятливий перебіг вагітності;

покращення стану репродуктивної системи та підготування до зачаття.

Особливий комплекс вітамінів, мінералів та мікроелементів розроблено для дітей та підлітків. Організм у період росту потребує підтримки. Доданий до повноцінного раціону вітамінний комплекс стабілізує емоційний стан підлітків, стане профілактикою інфекційних хвороб, активізує розумову діяльність та покращить когнітивні здібності.



Orthomol Immun: комплекс для імунітету

Orthomol Immun містить у складі важливі компоненти — вітаміни, мінерали макро- та мікроелементи у збалансованій формулі. Комплекс рекомендований при наступних станах:



часті застуди;

постійні нездужання;

відновлення після хвороб або хірургічних втручань;

стани стресів та депресія;

зниження працездатності, пам’яті, мозкової активності;

безсоння;

хронічна втома.

Препарат надійно захищає організм від зовнішніх впливів, активізує та зміцнює імунітет, а також допомагає зберегти здоров’я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Імунітет є сукупністю захисних механізмів для боротьби організму з інфекціями, токсинами, алергенами тощо. Імунна система може послабитись внаслідок різних негативних впливів. Це зовнішні фактори, авітаміноз, нездоровий спосіб життя. Хронічні захворювання створюють навантаження на захисну систему і теж послаблюють імунітет. Тому існують засоби для покращення та зміцнення захисних сил організму.Компанія Orthomol розробила вітамінні комплекси на основі ортомолекулярної медицини. Створено окремі лінійки різного призначення — для пацієнтів будь-якого віку, статі, та спрямовані на загальне оздоровлення або нормалізацію конкретних функцій організму. Придбати вітамінні комплекси можна на сайті https://apteka911.ua/ua/shop/brands/orthomol інформаційного порталу «Аптека 9-1-1». Німецький бренд гарантує високу якість вітамінів, їхню безпеку та ефективність. Збалансований склад та природні компоненти допоможуть у профілактиці багатьох хвороб та покращують здоров’я.Продукти Orthomol призначені для різних категорій пацієнтів:Особливий комплекс вітамінів, мінералів та мікроелементів розроблено для дітей та підлітків. Організм у період росту потребує підтримки. Доданий до повноцінного раціону вітамінний комплекс стабілізує емоційний стан підлітків, стане профілактикою інфекційних хвороб, активізує розумову діяльність та покращить когнітивні здібності.Orthomol Immun містить у складі важливі компоненти — вітаміни, мінерали макро- та мікроелементи у збалансованій формулі. Комплекс рекомендований при наступних станах:Препарат надійно захищає організм від зовнішніх впливів, активізує та зміцнює імунітет, а також допомагає зберегти здоров’я.

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