Зміцнення імунітету з вітамінами Orthomol Immun
Сьогодні, 09:23
Імунітет є сукупністю захисних механізмів для боротьби організму з інфекціями, токсинами, алергенами тощо. Імунна система може послабитись внаслідок різних негативних впливів. Це зовнішні фактори, авітаміноз, нездоровий спосіб життя. Хронічні захворювання створюють навантаження на захисну систему і теж послаблюють імунітет. Тому існують засоби для покращення та зміцнення захисних сил організму.
Компанія Orthomol розробила вітамінні комплекси на основі ортомолекулярної медицини. Створено окремі лінійки різного призначення — для пацієнтів будь-якого віку, статі, та спрямовані на загальне оздоровлення або нормалізацію конкретних функцій організму. Придбати вітамінні комплекси можна на сайті https://apteka911.ua/ua/shop/brands/orthomol інформаційного порталу «Аптека 9-1-1». Німецький бренд гарантує високу якість вітамінів, їхню безпеку та ефективність. Збалансований склад та природні компоненти допоможуть у профілактиці багатьох хвороб та покращують здоров’я.
Продукти Orthomol призначені для різних категорій пацієнтів:
для жінок у період клімаксу;
підтримка здоров’я передміхурової залози у чоловіків;
нормалізація функцій різних систем — серцево-судинної, кісткової, органів зору, імунітету;
профілактика остеопорозу;
нормалізація психологічного стану, зменшення наслідків стресу;
при порушеннях сну;
для професійних спортсменів та людей, що ведуть активний спосіб життя;
сприятливий перебіг вагітності;
покращення стану репродуктивної системи та підготування до зачаття.
Особливий комплекс вітамінів, мінералів та мікроелементів розроблено для дітей та підлітків. Організм у період росту потребує підтримки. Доданий до повноцінного раціону вітамінний комплекс стабілізує емоційний стан підлітків, стане профілактикою інфекційних хвороб, активізує розумову діяльність та покращить когнітивні здібності.
Orthomol Immun містить у складі важливі компоненти — вітаміни, мінерали макро- та мікроелементи у збалансованій формулі. Комплекс рекомендований при наступних станах:
часті застуди;
постійні нездужання;
відновлення після хвороб або хірургічних втручань;
стани стресів та депресія;
зниження працездатності, пам’яті, мозкової активності;
безсоння;
хронічна втома.
Препарат надійно захищає організм від зовнішніх впливів, активізує та зміцнює імунітет, а також допомагає зберегти здоров’я.
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Компанія Orthomol розробила вітамінні комплекси на основі ортомолекулярної медицини. Створено окремі лінійки різного призначення — для пацієнтів будь-якого віку, статі, та спрямовані на загальне оздоровлення або нормалізацію конкретних функцій організму. Придбати вітамінні комплекси можна на сайті https://apteka911.ua/ua/shop/brands/orthomol інформаційного порталу «Аптека 9-1-1». Німецький бренд гарантує високу якість вітамінів, їхню безпеку та ефективність. Збалансований склад та природні компоненти допоможуть у профілактиці багатьох хвороб та покращують здоров’я.
Кому рекомендоване приймання вітамінних комплексів
Продукти Orthomol призначені для різних категорій пацієнтів:
при порушеннях сну;
Особливий комплекс вітамінів, мінералів та мікроелементів розроблено для дітей та підлітків. Організм у період росту потребує підтримки. Доданий до повноцінного раціону вітамінний комплекс стабілізує емоційний стан підлітків, стане профілактикою інфекційних хвороб, активізує розумову діяльність та покращить когнітивні здібності.
Orthomol Immun: комплекс для імунітету
Orthomol Immun містить у складі важливі компоненти — вітаміни, мінерали макро- та мікроелементи у збалансованій формулі. Комплекс рекомендований при наступних станах:
Препарат надійно захищає організм від зовнішніх впливів, активізує та зміцнює імунітет, а також допомагає зберегти здоров’я.
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