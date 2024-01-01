«Без броні»: на Волині частина підприємств втратили статус критично важливих





До початку аудиту, який стартував у жовтні, статус критично важливих мали 566 підприємств, установ та організації на Волині. Про це розповіли в департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації, - повідомляє



49 підприємств втратили статус критично важливих, бо не відповідали двом критеріям — недотримання відповідного рівня заробітної плати і малий вплив, або його відсутність, на галузь національної економіки чи забезпечення потреб громади.



За даними обласної військової адміністрації, серед підприємства, які втратили статус, є фірми, які займаються оптовою торгівлею, міжнародними перевезеннями, вирощенням зернових, бобових і олійних культур, виробництвом хліба, вантажним річковим транспортом і комплексним обслуговуванням об'єктів.



Станом на кінець грудня, жодне з цих підприємств не оскаржувало висновки аудиту, щодо скасування статусу.



Що відомо про бронювання

Новий порядок щодо бронювання діє з 1 грудня, а для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.



Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.



У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за результатами перевірки 49 підприємств втратили статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівники цих підприємств втратили бронювання від мобілізації.До початку аудиту, який стартував у жовтні, статус критично важливих мали 566 підприємств, установ та організації на Волині. Про це розповіли в департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації, - повідомляє Суспільне 49 підприємств втратили статус критично важливих, бо не відповідали двом критеріям — недотримання відповідного рівня заробітної плати і малий вплив, або його відсутність, на галузь національної економіки чи забезпечення потреб громади.За даними обласної військової адміністрації, серед підприємства, які втратили статус, є фірми, які займаються оптовою торгівлею, міжнародними перевезеннями, вирощенням зернових, бобових і олійних культур, виробництвом хліба, вантажним річковим транспортом і комплексним обслуговуванням об'єктів.Станом на кінець грудня, жодне з цих підприємств не оскаржувало висновки аудиту, щодо скасування статусу.Новий порядок щодо бронювання діє з 1 грудня, а для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.У квітні премʼєр-міністрдоручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

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