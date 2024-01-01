«Без броні»: на Волині частина підприємств втратили статус критично важливих

«Без броні»: на Волині частина підприємств втратили статус критично важливих
На Волині за результатами перевірки 49 підприємств втратили статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівники цих підприємств втратили бронювання від мобілізації.

До початку аудиту, який стартував у жовтні, статус критично важливих мали 566 підприємств, установ та організації на Волині. Про це розповіли в департаменті економічного розвитку обласної військової адміністрації, - повідомляє Суспільне.

49 підприємств втратили статус критично важливих, бо не відповідали двом критеріям — недотримання відповідного рівня заробітної плати і малий вплив, або його відсутність, на галузь національної економіки чи забезпечення потреб громади.

За даними обласної військової адміністрації, серед підприємства, які втратили статус, є фірми, які займаються оптовою торгівлею, міжнародними перевезеннями, вирощенням зернових, бобових і олійних культур, виробництвом хліба, вантажним річковим транспортом і комплексним обслуговуванням об'єктів.

Станом на кінець грудня, жодне з цих підприємств не оскаржувало висновки аудиту, щодо скасування статусу.

Що відомо про бронювання
Новий порядок щодо бронювання діє з 1 грудня, а для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: економіка, критична інфраструктура, бронювання, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Без броні»: на Волині частина підприємств втратили статус критично важливих
Сьогодні, 08:25
Волинські рятувальники розігрують календарі
Сьогодні, 07:32
Волинські медики врятували життя жінці з інфарктом
Сьогодні, 05:28
У Франції закінчилася підготовка українських авіаторів для винищувачів Mirage
Сьогодні, 03:41
Волинянин «замінував» АЗС, де працює його ексдружина
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
На Волині через зловживання при бронюванні перевірять підприємства На Волині через зловживання при бронюванні перевірять підприємства
14 жовтень, 22:38
Назвали найприбутковіші та найзбитковіші галузі в Україні Назвали найприбутковіші та найзбитковіші галузі в Україні
30 серпень, 07:32
Що відомо про нових власників заводу на Волині Що відомо про нових власників заводу на Волині
25 квітень, 13:50
У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень У Луцьку хочуть ліквідувати Службу автоперевезень
23 квітень, 18:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Без броні»: на Волині частина підприємств втратили статус критично важливих
Сьогодні, 08:25
 0
Волинські рятувальники розігрують календарі
Сьогодні, 07:32
 0
Волинські медики врятували життя жінці з інфарктом
Сьогодні, 05:28
 0
У Франції закінчилася підготовка українських авіаторів для винищувачів Mirage
Сьогодні, 03:41
 0
Волинянин «замінував» АЗС, де працює його ексдружина
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8