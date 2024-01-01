Справу про вбивство Ірини Фаріон перекваліфікували та відправили до суду

Справу про вбивство Ірини Фаріон перекваліфікували та відправили до суду
В’ячеславу Зінченку, фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон , змінено кваліфікацію злочину та скеровано матеріали до суду.

Про це повідомила Нацполіція.

Тепер його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, зловмисник підстеріг Ірину Фаріон 19 липня близько 19:20 у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до жертви та здійснив один постріл їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні внаслідок отриманого вогнепального поранення.

Поліцейські встановили, що 18-річний затриманий у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність — через це у нього виник умисел на вбивство громадської діячки.

25 грудня слідчі поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, змінили кваліфікацію злочину та скерували обвинувальний акт до суду. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: Фаріон, вбивство
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