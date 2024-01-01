Водія викинуло з авто на узбіччя, він був п'яний: у поліції повідомили деталі аварії на Волині

Водія викинуло з авто на узбіччя, він був п'яний: у поліції повідомили деталі аварії на Волині
Слідчі з’ясовують обставини ДТП з постраждалими у Володимирському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 грудня, близько 20 години, між населеними пунктами Губин – Березовичі Володимирського району.

43-річний водій Opel не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок – керманича викинуло з автомобіля на узбіччя, він травмувався, тілесні ушкодження також отримала і пасажирка – 39-річна жінка, після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Встановлено, що за кермом водій був у стані алкогольного сп’яніння.
Водія викинуло з авто на узбіччя, він був п'яний: у поліції повідомили деталі аварії на Волині

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

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Теги: ДТП, Волинь
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