Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру.Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.вручив сертифікат на житло Герою України, прикордонникуПрикордонник є ветераном військової служби, майже 30 років свого життя присвятив охороні державного кордону України. Нині ж у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону виконує завдання з відсічі збройної агресії росії на Харківщині. З початку повномасштабного вторгнення в Україну воював на Авдіївському та Мар’їнському напрямках у Донецькій області.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові майстер-сержант Пришневський Олег у квітні цього року був удостоєний звання Герой України із врученням йому ордена «Золота зірка».Під час урочистої зустрічі Президент подякував воїнам за їхню самовіддану службу на благо Батьківщини.«Ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям – таким Героям, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям, як і будь-яка інша нація у світі. Життям незалежної, вільної, самостійної держави», – підсумував Володимир Зеленський.