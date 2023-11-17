Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру

Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру
Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Володимир Зеленський вручив сертифікат на житло Герою України, прикордоннику Олегу Пришневському.

Прикордонник є ветераном військової служби, майже 30 років свого життя присвятив охороні державного кордону України. Нині ж у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону виконує завдання з відсічі збройної агресії росії на Харківщині. З початку повномасштабного вторгнення в Україну воював на Авдіївському та Мар’їнському напрямках у Донецькій області.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові майстер-сержант Пришневський Олег у квітні цього року був удостоєний звання Герой України із врученням йому ордена «Золота зірка».

Під час урочистої зустрічі Президент подякував воїнам за їхню самовіддану службу на благо Батьківщини.
Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру

«Ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям – таким Героям, які роблять надзвичайне, щоб Україна могла жити своїм звичайним життям, як і будь-яка інша нація у світі. Життям незалежної, вільної, самостійної держави», – підсумував Володимир Зеленський.
Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру
Герой України з Волині отримав від Президента сертифікат на квартиру

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Теги: волинянин, Герой України, квартира
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