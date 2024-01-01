На Волині під час пожежі жінка отруїлася чадним газом

Минулої доби рятувальники Волині ліквідували чотири пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.22 грудня о 10:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Михлин Городищенської громади Луцького району горить житловий будинок.На місце події прибули рятувальники 9-ї ДПРЧ міста Горохів спільно з працівниками МПО села Чаруків та селища Сенкевичівка.Рятувальники за допомогою 4-х водяних стволів о 12:16 ліквідували займання будівлі.Після ліквідації пожежі літня жінка звернулася до лікарні з симптомами отруєння чадним газом, її госпіталізовано.Причина пожежі – коротке замикання електромережі.Ще одну пожежу в житловому будинку в селищі Маневичі ліквідували рятувальники 13-ї ДПРЧ з селища. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції нагрівальної печі.Рятувальники 1 ДПРЧ міста Луцька ліквідували пожежу дерев’яної лазні у селі Лище Луцької громади. Імовірно пожежа виникла через коротке замикання електромережі.Вогнеборці 23 ДПРП приборкали займання господарської споруди в селі Ветли Любешівської громади. Імовірна причина події - недолік конструкцій, несправність пічного опалення.