Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі

Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі
Війська рф атакували дроном-камікадзе центральний ринок у Нікополі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Одна жінка перебуває у критичному стані. Ще троє людей — у важкому. Стан решти оцінюють як середньої тяжкості.

Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.

У ніч проти 26 грудня війська рф також двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені лінії електропередач, два магазини, три багатоповерхівки та будівля, яку не експлуатують. Минулося без загиблих і постраждалих.
Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі
Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі

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Теги: Росія, Україна, війна
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