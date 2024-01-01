Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі

Війська рф атакували дроном-камікадзе центральний ринок у Нікополі.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВАОдна жінка перебуває у критичному стані. Ще троє людей — у важкому. Стан решти оцінюють як середньої тяжкості.Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.У ніч проти 26 грудня війська рф також двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені лінії електропередач, два магазини, три багатоповерхівки та будівля, яку не експлуатують. Минулося без загиблих і постраждалих.