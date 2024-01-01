Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі
Сьогодні, 13:07
Війська рф атакували дроном-камікадзе центральний ринок у Нікополі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Одна жінка перебуває у критичному стані. Ще троє людей — у важкому. Стан решти оцінюють як середньої тяжкості.
Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.
У ніч проти 26 грудня війська рф також двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені лінії електропередач, два магазини, три багатоповерхівки та будівля, яку не експлуатують. Минулося без загиблих і постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Одна жінка перебуває у критичному стані. Ще троє людей — у важкому. Стан решти оцінюють як середньої тяжкості.
Рятувальники спільно з медиками «швидкої» оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.
У ніч проти 26 грудня війська рф також двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені лінії електропередач, два магазини, три багатоповерхівки та будівля, яку не експлуатують. Минулося без загиблих і постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі
Сьогодні, 13:07
Інноваційний вибір: чому обирають MacBook
Сьогодні, 12:31
На Волині під час пожежі жінка отруїлася чадним газом
Сьогодні, 12:30