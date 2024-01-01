Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у росії

Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у росії
Повітряні сили ЗСУ днями атакували підприємство у Ростовській області. Завод займається виробництвом палива для балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як зазначається, нещодавно Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області.

СтратКом ЗСУ наголошує, що Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Цими ракетами окупанти атакують об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема лікарні, житлові будинки т електростанції.

"Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України", - йдеться у повідомленні.

Атака на хімзавод

Як заявляв керівник ЦПД Андрій Коваленко, 18 грудня у Ростовській області був атакований "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств Росії.

Комбінат знаходиться за 14 км від кордону з Україною, але від поточної лінії фронту за 160-170 км. Відомо, що підприємство є виробником твердого палива для ракет. Його продукція використовується у боєприпасах для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також балістичних ракетах "Іскандер".

Нещодавні вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, останніми днями у Ростовській області РФ часто лунали вибухи. Так, вночі 22 грудня у кількох містах російського регіону було гучно, зокрема у Таганрозі. Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку дронів та ракет.

Вже наступного дня росіяни знову заявили про вибухи, проте цього разу у районі аеродрому Міллерово у Ростовській області. У мережі публікували кадри роботи ППО.

Варто зазначити, що днями був уражений склад з боєприпасами у Ростовській області. Він знаходився на одному з найбільших російських полігонів, який має назву "Кадамовський".

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Теги: Росія, Україна, війна
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