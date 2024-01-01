В автокатастрофі загинули молоді люди з Шацької громади.Про це повідомили у громаді."Звістка про страшну трагедію сколихнула Шацьку громаду: 25 грудня в дорожній аварії загинулитаз села Піща. Молоді, світлі, життєрадісні, перспективні – попереду в них було все життя. На жаль, не суджено здійснитися їхнім планам і мріям…Молодший сержант Іван Цевух був курсантом військової академії міста Одеса, захищав Україну під час АТО/ООС, мав посвідчення учасника бойових дій.Катерина Ясінська була студенткою Одеської юридичної академії.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих молодих людей. Поділяємо їхнє горе і сумуємо разом з ними в цю скорботну годину. Нехай Всевишній дасть силу перенести біль цих страшних втрат.Вічна і світла пам'ять Івану і Катерині…" - йдеться в повідомленні.26-28 грудня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби. Про день і час прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.