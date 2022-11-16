У Луцьку для ветеранів продовжили термін подання документів за програмою співфінансування житла

У Луцьку для ветеранів продовжили термін подання документів за програмою співфінансування житла
У Луцьку учасникам програми співфінансування житла для ветеранів АТО/ООС продовжили термін подання документів.

Це пов'язано із кібератакою на держреєстри, пише Суспільне.

26 грудня під час позачергової сесії депутати підтримали рішення про продовження у 2024 році строків подання учасниками програми договору купівлі-продажу житла. Йдеться про термін до 20 календарних днів з дня відновлення доступу до єдиних та державних реєстрів, власником яких є Міністерство юстиції.

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Ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".

Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".

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Теги: Луцьк, ветерани
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