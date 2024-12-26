В семи країнах Західної Європи різко впала готовність підтримувати Україну до перемоги

В семи країнах Західної Європи різко впала готовність підтримувати Україну до перемоги
Готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі в критичний для Києва час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, яке наводить результати грудневого опитування YouGov у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швеції, Данії та Великій Британії

Опитування показало, що бажання громадськості підтримувати Україну до перемоги – навіть якщо це означає продовження війни – різко знизилося в усіх семи країнах за останні 12 місяців.

Опитування показало, що готовність підтримувати Україну до перемоги над Росією залишається високою у Швеції (50%) і Данії (40%), а у Великій Британії – 36%, але ці рівні знизилися на 14 пунктів порівняно з січневими показниками 57%, 51% і 50%.

За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс до 55% з 45% в Італії, 46% (38%) в Іспанії, 43% (35%) у Франції та 45% (38%) у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги.

Було незрозуміло, чи ця зміна відображає зниження інтересу, чи зростаючу втому. У Франції, Німеччині та Швеції частка тих, хто бажає Україні перемоги – і вболіває за її перемогу, – залишається стабільною з початку 2023 року, хоча в інших країнах вона знизилася.

Нагадаємо, понад половина громадян Польщі вперше підтримали думку, що війна в Україні повинна бути закінчена, навіть якщо їй доведеться відмовитися від частини своєї території або незалежності.

За даними листопадового опитування, переважна більшість громадян ЄС продовжують підтримувати закупівлю і постачання військового обладнання для України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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