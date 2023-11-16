18-річний шахрай з Одеси видурив у двох пенсіонерок з Луцька гроші
Сьогодні, 16:36
Працівники управління карного розшуку затримали шахрая, який одурив двох пенсіонерок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
«Онучка потрапила в ДТП, в неї переламані ноги, а до родичів додзвонитись не може. Потрібні негайно кошти на операцію», - такими словами шахрай видурив у 83-річної лучанки понад 2500 доларів США. До поліції про це повідомила дочка потерпілої, мовляв, матір отямилась лише тоді, коли після дзвінка з невідомого номера до квартири прийшов чоловік, а вона без вагань передала йому майже всі заощадження, які мала.
Подія трапилась сьогодні, близько 11 години. Провівши першочергові оперативні заходи, співробітники кримінальної поліції вже за дві години затримали зловмисника. Той уже встиг покинути межі обласного центру. Ним виявився 18-річний одесит.
Очевидно, йому припало до душі промишляти в нашому місті, адже, ймовірно, саме цей молодик скоїв аналогічний злочин три тижні тому. Тоді до 83-річної лучанки зателефонували та повідомили, що в аварію потрапила дочка, потрібно 24 тисячі гривень. Пенсіонерка віддала гроші невідомій особі.
Нині ж зловмисник перебуває в поліції, а його шахрайські протиправні дії припинені завдяки роботі поліції. Слідчі Луцького РУП під процесуальним керівництвом прокуратури оголосять йому про підозру.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
«Онучка потрапила в ДТП, в неї переламані ноги, а до родичів додзвонитись не може. Потрібні негайно кошти на операцію», - такими словами шахрай видурив у 83-річної лучанки понад 2500 доларів США. До поліції про це повідомила дочка потерпілої, мовляв, матір отямилась лише тоді, коли після дзвінка з невідомого номера до квартири прийшов чоловік, а вона без вагань передала йому майже всі заощадження, які мала.
Подія трапилась сьогодні, близько 11 години. Провівши першочергові оперативні заходи, співробітники кримінальної поліції вже за дві години затримали зловмисника. Той уже встиг покинути межі обласного центру. Ним виявився 18-річний одесит.
Очевидно, йому припало до душі промишляти в нашому місті, адже, ймовірно, саме цей молодик скоїв аналогічний злочин три тижні тому. Тоді до 83-річної лучанки зателефонували та повідомили, що в аварію потрапила дочка, потрібно 24 тисячі гривень. Пенсіонерка віддала гроші невідомій особі.
Нині ж зловмисник перебуває в поліції, а його шахрайські протиправні дії припинені завдяки роботі поліції. Слідчі Луцького РУП під процесуальним керівництвом прокуратури оголосять йому про підозру.
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