15 років ув’язнення: у Луцьку засудили жінку за держзраду





Відповідне



За даними слідства, підсудна – жителька Мелітопольської міської територіальної громади Запорізької області, яка із грудня 2022 року залишається під окупацією російських військ. До війни жінка працювала головним бухгалтером управління культури та молоді Мелітопольської міської ради.



Під час окупації вона добровільно перейшла на бік ворога й обійняла посаду «заместителя директора департамента культуры, спорта и молодежи военно-гражданской администрации г. Мелитополь». На цій посаді вона активно сприяла діяльності окупаційної влади, допомагаючи впроваджувати російську політику в сфері культури, спорту, молодіжної політики та туризму.



“Особа, виконуючи свої функціональні обовязки, переслідуючи мету проявити себе та довести свою лояльність і відданість окупаційній владі держави-агресора, упродовж тривалого періоду здійснює покладені на неї окупаційною владою функції, в тому числі: реалізацію незаконної державної політики держави-агресора у сфері культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, спорту, молодіжної політики і туризму, мовної політики, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері, а також інші функціональні обовязки для подальшого встановлення окупаційної влади, чим надає державі-агресору та її окупаційній адміністрації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, – йдеться у вироку суду.



Нині обвинувачена залишається на тимчасово окупованій території України і переховується від слідства. Тож її було оголошено в розшук.



Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вона отримала 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в державних установах і органах місцевого самоврядування на такий самий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок українці, яку звинуватили у співпраці з окупантами. Жінка отримала 15 років позбавлення волі за державну зраду.Відповідне рішення було ухвалено 20 грудня.За даними слідства, підсудна – жителька Мелітопольської міської територіальної громади Запорізької області, яка із грудня 2022 року залишається під окупацією російських військ. До війни жінка працювала головним бухгалтером управління культури та молоді Мелітопольської міської ради.Під час окупації вона добровільно перейшла на бік ворога й обійняла посаду «заместителя директора департамента культуры, спорта и молодежи военно-гражданской администрации г. Мелитополь». На цій посаді вона активно сприяла діяльності окупаційної влади, допомагаючи впроваджувати російську політику в сфері культури, спорту, молодіжної політики та туризму.“Особа, виконуючи свої функціональні обовязки, переслідуючи мету проявити себе та довести свою лояльність і відданість окупаційній владі держави-агресора, упродовж тривалого періоду здійснює покладені на неї окупаційною владою функції, в тому числі: реалізацію незаконної державної політики держави-агресора у сфері культури, мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, спорту, молодіжної політики і туризму, мовної політики, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері, а також інші функціональні обовязки для подальшого встановлення окупаційної влади, чим надає державі-агресору та її окупаційній адміністрації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України”, – йдеться у вироку суду.Нині обвинувачена залишається на тимчасово окупованій території України і переховується від слідства. Тож її було оголошено в розшук.Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вона отримала 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в державних установах і органах місцевого самоврядування на такий самий строк.

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