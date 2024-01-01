Завтра у Луцьку на Володимирській та прилеглих селах тимчасово не буде світла





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".



Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.



Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка та вул. Володимирська у м. Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 27 грудня, з 10:00 до 14:00 буде припинене електропостачання споживачів Луцького району та частина вулиці Володимирської у м. Луцьк.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка та вул. Володимирська у м. Луцьк.

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