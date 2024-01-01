Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула

Сергія Капітули.



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"Навіки 18… Нещадна війна з російськими окупантами продовжує свої страшні жнива на українській землі. Сьогодні після тривалого очікування стало відомо, що 8 місяців тому від травм отриманих при виконанні військового обовʼязку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області загинув військовослужбовець в/ч А7028 Збройних сил України, житель села Велимче Капітула Сергій Валентинович (28.09.2005 - 28.04.2024).



Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна…



Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любовʼю до України. Сергій - Воїн по духу, люблячий син, турботливий брат, надійний друг та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів та всіх хто його знав.



Світлого спочинку душі Воїна та молитовного супроводу. Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі.



Висловлюємо щирі співчуття рідним Сергія, батькам - Валентину Васильовичу та Тетяні Василівні, сестрі Валентині та брату Володимиру", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформацію про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель Героя з ВолиніПро це повідомили у Велимченській громаді."Навіки 18… Нещадна війна з російськими окупантами продовжує свої страшні жнива на українській землі. Сьогодні після тривалого очікування стало відомо, що 8 місяців тому від травм отриманих при виконанні військового обовʼязку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області загинув військовослужбовець в/ч А7028 Збройних сил України, житель села Велимче Капітула Сергій Валентинович (28.09.2005 - 28.04.2024).Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна…Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любовʼю до України. Сергій - Воїн по духу, люблячий син, турботливий брат, надійний друг та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів та всіх хто його знав.Світлого спочинку душі Воїна та молитовного супроводу. Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі.Висловлюємо щирі співчуття рідним Сергія, батькам - Валентину Васильовичу та Тетяні Василівні, сестрі Валентині та брату Володимиру", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом.

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