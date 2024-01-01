Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула

Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула
Підтвердили загибель Героя з Волині Сергія Капітули.

Про це повідомили у Велимченській громаді.

"Навіки 18… Нещадна війна з російськими окупантами продовжує свої страшні жнива на українській землі. Сьогодні після тривалого очікування стало відомо, що 8 місяців тому від травм отриманих при виконанні військового обовʼязку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області загинув військовослужбовець в/ч А7028 Збройних сил України, житель села Велимче Капітула Сергій Валентинович (28.09.2005 - 28.04.2024).

Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна…

Сергій Капітула був щирим патріотом рідної землі, волелюбним юнаком, який з дитинства вирізнявся жертовністю та любовʼю до України. Сергій - Воїн по духу, люблячий син, турботливий брат, надійний друг та побратимом. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів та всіх хто його знав.

Світлого спочинку душі Воїна та молитовного супроводу. Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним Сергія, батькам - Валентину Васильовичу та Тетяні Василівні, сестрі Валентині та брату Володимиру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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