Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів «Орешник»

Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів «Орешник»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий розмістити на території країни щонайменше десяток російських комплексів «Орешник».

Про це він розповів російському пропагандисту Олександру Юнашеву, пише Громадське.

«Думаю, поки що десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити — розмістимо більше», — заявив Лукашенко.

На це лідер росії володимир путін здивовано розвів руками й сказав: «Ну десять ви вже куди?».

На це Лукашенко, засміявшись відповів, що це «із запасом».

Раніше Лукашенко вже заявляв про плани розмістити в Білорусі ракети «Орешник». Казав, що Мінськ самостійно хоче вибирати цілі для їхнього можливого використання.

Удар «орешником» по Дніпру

Уранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Повітряні сили ЗСУ, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ та президент Володимир Зеленський вказували, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».

У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що пошкоджено промислове підприємство. У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.

Однак увечері цього ж дня глава росії володимир путін заявив, що росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник», а не міжконтинентальну. Про це також казали у США.

Наступного дня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що росія застосувала по Дніпру балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів «Орешник»
Сьогодні, 19:14
«Шахрай прикривався іменем партії», - УДАР просить максимального покарання для нього і залучити партію як потерпілого
Сьогодні, 18:40
Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула
Сьогодні, 18:18
Завтра у Луцьку на Володимирській та прилеглих селах тимчасово не буде світла
Сьогодні, 17:17
15 років ув’язнення: у Луцьку засудили жінку за держзраду
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула
Сьогодні, 18:18
В семи країнах Західної Європи різко впала готовність підтримувати Україну до перемоги В семи країнах Західної Європи різко впала готовність підтримувати Україну до перемоги
Сьогодні, 15:40
Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у росії Повітряні сили ЗСУ уразили завод з виробництва палива для балістики у росії
Сьогодні, 13:40
Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі Росіяни вдарили по центральному ринку Нікополя: є постраждалі
Сьогодні, 13:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів «Орешник»
Сьогодні, 19:14
 0
«Шахрай прикривався іменем партії», - УДАР просить максимального покарання для нього і залучити партію як потерпілого
Сьогодні, 18:40
 0
Навіки 18: захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Сергій Капітула
Сьогодні, 18:18
 0
Завтра у Луцьку на Володимирській та прилеглих селах тимчасово не буде світла
Сьогодні, 17:17
 0
15 років ув’язнення: у Луцьку засудили жінку за держзраду
Сьогодні, 17:07
 0
Медіа
відео
1/8