Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів «Орешник»

Олександр Лукашенко заявив, що готовий розмістити на території країни щонайменше десяток російських комплексів «Орешник».



Про це він розповів російському пропагандисту Олександру Юнашеву, пише



«Думаю, поки що десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити — розмістимо більше», — заявив Лукашенко.



На це лідер росії володимир путін здивовано розвів руками й сказав: «Ну десять ви вже куди?».



На це Лукашенко, засміявшись відповів, що це «із запасом».



Раніше Лукашенко вже заявляв про плани розмістити в Білорусі ракети «Орешник». Казав, що Мінськ самостійно хоче вибирати цілі для їхнього можливого використання.



Удар «орешником» по Дніпру



Уранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Повітряні сили ЗСУ, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ та президент Володимир Зеленський вказували, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».



У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що пошкоджено промислове підприємство. У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.



Однак увечері цього ж дня глава росії володимир путін заявив, що росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник», а не міжконтинентальну. Про це також казали у США.



Наступного дня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що росія застосувала по Дніпру балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що готовий розмістити на території країни щонайменше десяток російських комплексів «Орешник».Про це він розповів російському пропагандисту Олександру Юнашеву, пише Громадське «Думаю, поки що десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити — розмістимо більше», — заявив Лукашенко.На це лідер росіїздивовано розвів руками й сказав: «Ну десять ви вже куди?».На це Лукашенко, засміявшись відповів, що це «із запасом».Раніше Лукашенко вже заявляв про плани розмістити в Білорусі ракети «Орешник». Казав, що Мінськ самостійно хоче вибирати цілі для їхнього можливого використання.Уранці 21 листопада російські війська атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Повітряні сили ЗСУ, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ та президент Володимир Зеленський вказували, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету «Рубеж».У росії заявили, нібито поцілили по заводу «Південмаш» у Дніпрі. Українська сторона не підтверджувала цього, хоча у Дніпропетровській ОВА казали, що пошкоджено промислове підприємство. У відповідь Астраханську область рф, звідки відбувався запуск, атакували безпілотники.Однак увечері цього ж дня глава росії володимир путін заявив, що росіяни застосували ракету середньої дальності «Орешник», а не міжконтинентальну. Про це також казали у США.Наступного дня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що росія застосувала по Дніпру балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».

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