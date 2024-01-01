Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня





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Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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