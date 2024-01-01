Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:02
Шокує: ціни на оренду квартир у Луцьку за 2024 рік
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
Лукашенко хоче розмістити в Білорусі десять комплексів «Орешник»
Сьогодні, 19:14
«Шахрай прикривався іменем партії», - УДАР просить максимального покарання для нього і залучити партію як потерпілого
Сьогодні, 18:40