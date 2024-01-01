Шокує: ціни на оренду квартир у Луцьку за 2024 рік





Ресурс OLX підготував підсумки року, у яких відстежив, як змінилася вартість довгострокової оренди квартир у 2024 році по областях.



Вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного, де бачимо зниження на 5%. У Чернігові, Херсоні, Запоріжжі та Харкові ціни залишилися на рівні 2023 року, передає



Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород. З минулого року ціна у місті зросла ще на 28% та перевищила вартість у Києві та Львові. Також ціни значно зросли у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%).



У сегменті двокімнатних квартир зростання цін відбулося серед усіх обласних центрів, окрім Запоріжжя (-14%). Лідером за зростанням вартості оренди у 2024 році стали Суми — +60% за рік, хоча місто залишається серед топ-5 із найнижчими цінами на оренду по Україні. Ужгород (+25%) посів 2-ге місце після Києва за вартістю оренди 2-кімнатних квартир, витіснивши Львів. На 50% зросла вартість оренди в Луцьку та Києві. Також значно зросли ціни в Івано-Франківську (+41%) та Тернополі (+36%).



На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу медіанну вартість – 50 000 грн зі зростанням ціни на 39% у 2024 році, на 2-му місці знову Ужгород, де ціна зросла на 38%, на 3-му – Львів. Також значно збільшились вартості ціни в Одесі (+72%) та Сумах (+120%). У решті обласних центрів ціни зросли в межах 20-40%.



Що чекати у 2025 році



Ринок нерухомості України у 2025 році демонструватиме помірне зростання попиту та цін, особливо в сегменті оренди та новобудов.



На вторинному ринку продажу/купівлі житла істотних змін цін в доларах не прогнозується, хоча можливий вплив змін в оподаткуванні угод. Програма «єОселя» продовжить підтримувати цей сегмент, але її розширення на більшу аудиторію та житло віком до 3 років може переорієнтувати попит на первинний ринок. У 2025 році покупці віддаватимуть перевагу готовим квартирам чи будинкам або тим, що перебувають на завершальній стадії будівництва, щоб швидше заселитися.



З огляду на подорожчання будівельних матеріалів і зростання оплати праці через дефіцит робочої сили, ціни на первинному ринку зростуть, особливо в Києві та Львові — містах із високим рівнем міграції та інтересом інвесторів.



Ринок довгострокової оренди, ймовірно, продовжить зростати через міграцію населення до безпечніших регіонів та невизначеність, яка змушує потенційних покупців обирати оренду замість купівлі. Підвищення попиту на тлі скорочення пропозицій спричинить зростання цін на оренду, особливо у західних і центральних областях.



У 2025 році кількість пропозицій на ринку оренди може зрости, якщо продавці, не знайшовши покупців, вирішать здавати нерухомість як мінімум для покриття комунальних витрат, як максимум – для отримання прибутку.



Попит на подобову оренду також зростатиме, особливо в літній період, завдяки внутрішньому туризму, робочим відрядженням і зустрічам сімей, які розділила війна.



Визначальними чинниками, що будуть драйвити ринок у 2025 році залишаються безпека, стабільність енергосектору, економіки та платоспроможність населення.



Загалом 2025 рік стане роком обережного відновлення ринку, що залежатиме від економічної та соціальної стабільності, довіри інвесторів та ситуації на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь лишається у топі за вартістю оренди квартир.Ресурс OLX підготував підсумки року, у яких відстежив, як змінилася вартість довгострокової оренди квартир у 2024 році по областях.Вартість оренди однокімнатної квартири зросла майже у всіх обласних центрах України, окрім Рівного, де бачимо зниження на 5%. У Чернігові, Херсоні, Запоріжжі та Харкові ціни залишилися на рівні 2023 року, передає "Конкурент" Лідером за вартістю оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород. З минулого року ціна у місті зросла ще на 28% та перевищила вартість у Києві та Львові. Також ціни значно зросли у Луцьку (+40%), Івано-Франківську (+32%), Полтаві (+25%), Києві (+23%) та Одесі (+21%).У сегменті двокімнатних квартир зростання цін відбулося серед усіх обласних центрів, окрім Запоріжжя (-14%). Лідером за зростанням вартості оренди у 2024 році стали Суми — +60% за рік, хоча місто залишається серед топ-5 із найнижчими цінами на оренду по Україні. Ужгород (+25%) посів 2-ге місце після Києва за вартістю оренди 2-кімнатних квартир, витіснивши Львів. На 50% зросла вартість оренди в Луцьку та Києві. Також значно зросли ціни в Івано-Франківську (+41%) та Тернополі (+36%).На ринку довгострокової оренди трикімнатних квартир Київ має найвищу медіанну вартість – 50 000 грн зі зростанням ціни на 39% у 2024 році, на 2-му місці знову Ужгород, де ціна зросла на 38%, на 3-му – Львів. Також значно збільшились вартості ціни в Одесі (+72%) та Сумах (+120%). У решті обласних центрів ціни зросли в межах 20-40%.Ринок нерухомості України у 2025 році демонструватиме помірне зростання попиту та цін, особливо в сегменті оренди та новобудов.На вторинному ринку продажу/купівлі житла істотних змін цін в доларах не прогнозується, хоча можливий вплив змін в оподаткуванні угод. Програма «єОселя» продовжить підтримувати цей сегмент, але її розширення на більшу аудиторію та житло віком до 3 років може переорієнтувати попит на первинний ринок. У 2025 році покупці віддаватимуть перевагу готовим квартирам чи будинкам або тим, що перебувають на завершальній стадії будівництва, щоб швидше заселитися.З огляду на подорожчання будівельних матеріалів і зростання оплати праці через дефіцит робочої сили, ціни на первинному ринку зростуть, особливо в Києві та Львові — містах із високим рівнем міграції та інтересом інвесторів.Ринок довгострокової оренди, ймовірно, продовжить зростати через міграцію населення до безпечніших регіонів та невизначеність, яка змушує потенційних покупців обирати оренду замість купівлі. Підвищення попиту на тлі скорочення пропозицій спричинить зростання цін на оренду, особливо у західних і центральних областях.У 2025 році кількість пропозицій на ринку оренди може зрости, якщо продавці, не знайшовши покупців, вирішать здавати нерухомість як мінімум для покриття комунальних витрат, як максимум – для отримання прибутку.Попит на подобову оренду також зростатиме, особливо в літній період, завдяки внутрішньому туризму, робочим відрядженням і зустрічам сімей, які розділила війна.Визначальними чинниками, що будуть драйвити ринок у 2025 році залишаються безпека, стабільність енергосектору, економіки та платоспроможність населення.Загалом 2025 рік стане роком обережного відновлення ринку, що залежатиме від економічної та соціальної стабільності, довіри інвесторів та ситуації на фронті.

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