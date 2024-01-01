Завтра на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки

Завтра на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки
В п'ятницю, 27 грудня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла для всіх категорій споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

В п'ятницю, 27 грудня, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть в період 08:00 — 17:00.

Для побутових споживачів — пів черги відключень. Для промисловості та бізнесу — застосування графіків обмеження потужності.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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