Завтра на Волині відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:02
В п'ятницю, 27 грудня, діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла для всіх категорій споживачів.
Про це повідомляє "Укренерго".
В п'ятницю, 27 грудня, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть в період 08:00 — 17:00.
Для побутових споживачів — пів черги відключень. Для промисловості та бізнесу — застосування графіків обмеження потужності.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
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Про це повідомляє "Укренерго".
В п'ятницю, 27 грудня, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть в період 08:00 — 17:00.
Для побутових споживачів — пів черги відключень. Для промисловості та бізнесу — застосування графіків обмеження потужності.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
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