Сумна статистика: що з народжуваністю на Волині у 2024 році

Сумна статистика: що з народжуваністю на Волині у 2024 році
Стало відомо, скільки новонароджених зареєстрували на Волині у 2024 році.

Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про народженнявидаля у 2024 році.

Отож, кількість виданих свідоцтв про народження у 2024 році станом на день складання відповіді становить 6934.

Минулого року ця кількість складала 8091.

Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.

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Теги: народжуваність, Волинь
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