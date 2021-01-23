Сумна статистика: що з народжуваністю на Волині у 2024 році
Сьогодні, 21:45
Стало відомо, скільки новонароджених зареєстрували на Волині у 2024 році.
Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про народженнявидаля у 2024 році.
Отож, кількість виданих свідоцтв про народження у 2024 році станом на день складання відповіді становить 6934.
Минулого року ця кількість складала 8091.
Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.
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Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про народженнявидаля у 2024 році.
Отож, кількість виданих свідоцтв про народження у 2024 році станом на день складання відповіді становить 6934.
Минулого року ця кількість складала 8091.
Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.
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