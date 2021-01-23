Сумна статистика: що з народжуваністю на Волині у 2024 році





Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту



Отож, кількість виданих свідоцтв про народження у 2024 році станом на день складання відповіді становить 6934.



Минулого року ця кількість складала 8091.



Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, скільки новонароджених зареєстрували на Волині у 2024 році.Про це говорить статистика, яку журналісти отримали у відповіді на запит. Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, скільки свідоцтв про народженнявидаля у 2024 році.Отож, кількість виданих свідоцтв про народження у 2024 році станом на день складання відповіді становить 6934.Минулого року ця кількість складала 8091.Звертаємо увагу на те, що кількість свідоцтв враховано у первинній реєстрації, без урахування повторно виданих.

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