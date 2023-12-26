7 колективів із Луцька взяли участь у фестивалі вертепів

7 колективів із Луцька взяли участь у фестивалі вертепів
26 грудня в обласному центрі Волині відбувся щорічний відкритий фестиваль вертепів під назвою "З Різдвом Христовим". Святковий захід організували в Палаці культури міста.

Як розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів, різдвяний фестиваль проводять, аби зберегти та популяризувати українські традиції, долучають до нього дітей та молодь.

Уперше на фестивалі виступив учасник ансамблю народної музики "Волиняни" Ілля Гапон. Хлопець розповів, що перед виступом хвилювався.

"Я граю царя Ірода, це два царі і Йосип. Я новенький в колективі, то це для мене вперше. Але трошки переживаю, щоб не забути слова, щоб не підвести колектив саме головне", — сказав Ілля.

Серед учасників фестивалю і школярі ліцею № 16. Щороку репертуар оновлюють, говорить 12-річна Владислава Дідух. "Кожного року якісь нові колядки, пісні. Ніби казка різдвяна, мені подобається це свято", — сказала учасниця фестивалю вертепів.

Перед виходом на сцену репетирували учасники, які представляють ліцей № 27. Учасницю фестивалю, 9-річна Ангеліна розповіла, що грає у вертепі Марію.

"Мені дуже не звично бути на сцені перед публікою. Я Марія, жінка Йосипа. Я буду колихати дитину, мені будуть дари приносити, а Йосип буде просто стояти. Я буду говорити слова. Я починаю пісню "Добрий вечір тобі, пане господарю", — сказала дівчина.

Директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів розповіла, що фестиваль вертепів є благодійним, однак кожен охочий міг підтримати ЗСУ донатом. Для цього, з її слів, біля входу в концертну залу розмістили скриньку для збору коштів.

"Традиційний фестиваль, який ми ще започаткували ще в мирний час, в час війни він відіграє особливе значення і нас дуже тішить, що до участі в фестивалі зголосилися колективи різних вікових категорій", — зазначила посадовиця.

Тетяна Гнатів додала, що у святковому заході до Різдва взяли участь сім колективів Луцької територіальної громади.

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Теги: фестиваль вертепів, Луцьк
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