27 грудня на Волині: гортаючи календар

27 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 27 грудня відзначають народний депутат України шостого скликання, волинянин Віктор Олійник (на фото) та журналістка Катерина Талашук.

27 грудня іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.

27 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Стефана. Він був відомим як справжній шанувальник християнства. У віці 30 років постраждав за Христа.

А у світі відзначають День вирізання сніжинок.

На Волині цього дня 88 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).

27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.

27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Віз на роботу працівників і злетів із траси: на Волині судили водія буса за смертельну ДТП
26 грудень, 23:19
7 колективів із Луцька взяли участь у фестивалі вертепів
26 грудень, 22:48
Суд заборонив продавати майно Медведчука: що сталося
26 грудень, 22:15
Сумна статистика: що з народжуваністю на Волині у 2024 році
26 грудень, 21:45
Схожі новини
Сьогодні святкуємо Різдво: історія та традиції одного з найбільших церковних свят Сьогодні святкуємо Різдво: історія та традиції одного з найбільших церковних свят
25 грудень, 08:20
Що не можна робити на Різдво: головні заборони Що не можна робити на Різдво: головні заборони
25 грудень, 05:16
25 грудня на Волині: гортаючи календар 25 грудня на Волині: гортаючи календар
25 грудень, 00:00
23 грудня на Волині: гортаючи календар 23 грудня на Волині: гортаючи календар
23 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Віз на роботу працівників і злетів із траси: на Волині судили водія буса за смертельну ДТП
26 грудень, 23:19
 0
7 колективів із Луцька взяли участь у фестивалі вертепів
26 грудень, 22:48
 0
Суд заборонив продавати майно Медведчука: що сталося
26 грудень, 22:15
 0
Сумна статистика: що з народжуваністю на Волині у 2024 році
26 грудень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8