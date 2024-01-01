27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 27 грудня відзначають народний депутат України шостого скликання, волинянин Віктор Олійник (на фото) та журналістка Катерина Талашук.
27 грудня іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.
27 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Стефана. Він був відомим як справжній шанувальник християнства. У віці 30 років постраждав за Христа.
А у світі відзначають День вирізання сніжинок.
На Волині цього дня 88 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).
27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.
27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».
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27 грудня іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків.
27 грудня в церковному календарі – день пам’яті святого Стефана. Він був відомим як справжній шанувальник християнства. У віці 30 років постраждав за Христа.
А у світі відзначають День вирізання сніжинок.
На Волині цього дня 88 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).
27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.
27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».
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