Бронювання в «Дії» знову працює: як подати заявку

26 грудня на державному порталі цифрових послуг "Дія" відновлено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних співробітників критичних підприємств.Про це заявив міністр цифрової трансформації України"Бронювання в "Дії" знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", – сказав очільник Мінцифри.За його словами, "Дія" сама підтягує дані працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Потрібно подати заявку і чекати 72 години, після чого відповідь надходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника.Як забронювати працівника в "Дії"Реєструйтеся та авторизуйтеся в електронному кабінеті на порталі "Дія";У розділі "Послуги" оберіть "Бронювання працівників";Перевірте дані про вашу компанію;Заповніть дані про працівників, яких бронюєте;Підпишіть документи — й готово;