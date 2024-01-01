Бронювання в «Дії» знову працює: як подати заявку

Бронювання в «Дії» знову працює: як подати заявку
26 грудня на державному порталі цифрових послуг "Дія" відновлено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних співробітників критичних підприємств.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Бронювання в "Дії" знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", – сказав очільник Мінцифри.

За його словами, "Дія" сама підтягує дані працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Потрібно подати заявку і чекати 72 години, після чого відповідь надходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника.

Як забронювати працівника в "Дії"

Реєструйтеся та авторизуйтеся в електронному кабінеті на порталі "Дія";
У розділі "Послуги" оберіть "Бронювання працівників";
Перевірте дані про вашу компанію;
Заповніть дані про працівників, яких бронюєте;
Підпишіть документи — й готово;

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Теги: дія, бронювання
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