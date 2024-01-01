Бронювання в «Дії» знову працює: як подати заявку
Сьогодні, 03:11
26 грудня на державному порталі цифрових послуг "Дія" відновлено можливість бронювання від мобілізації військовозобов'язаних співробітників критичних підприємств.
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Бронювання в "Дії" знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", – сказав очільник Мінцифри.
За його словами, "Дія" сама підтягує дані працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Потрібно подати заявку і чекати 72 години, після чого відповідь надходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника.
Як забронювати працівника в "Дії"
Реєструйтеся та авторизуйтеся в електронному кабінеті на порталі "Дія";
У розділі "Послуги" оберіть "Бронювання працівників";
Перевірте дані про вашу компанію;
Заповніть дані про працівників, яких бронюєте;
Підпишіть документи — й готово;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Бронювання в "Дії" знову працює. Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", – сказав очільник Мінцифри.
За його словами, "Дія" сама підтягує дані працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Потрібно подати заявку і чекати 72 години, після чого відповідь надходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника.
Як забронювати працівника в "Дії"
Реєструйтеся та авторизуйтеся в електронному кабінеті на порталі "Дія";
У розділі "Послуги" оберіть "Бронювання працівників";
Перевірте дані про вашу компанію;
Заповніть дані про працівників, яких бронюєте;
Підпишіть документи — й готово;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бронювання в «Дії» знову працює: як подати заявку
Сьогодні, 03:11
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Віз на роботу працівників і злетів із траси: на Волині судили водія буса за смертельну ДТП
26 грудень, 23:19
7 колективів із Луцька взяли участь у фестивалі вертепів
26 грудень, 22:48